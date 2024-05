Francis Ford Coppola diz que não imaginava que momento de "Megalopolis" seria tão oportuno

O filme não oferece uma resposta clara a todas as questões que levanta, mas tem como objetivo inspirar uma conversa coletiva sobre como melhorar a sociedade, o que, por sua vez, permite que as pessoas tenham esperança no futuro, afirmou o ator na coletiva de imprensa.

Coppola, que começou a desenvolver o conceito do filme no início da década de 1980, disse que não havia palavras para descrever a emoção que sentiu ao finalmente ver o produto final na tela grande.

No entanto, o diretor vencedor do Oscar por "Apocalypse Now", que muitas vezes reeditou seus trabalhos após o lançamento, não descartou a possibilidade de também fazer alterações em seu último filme.

"Acho que estarei aqui daqui a 20 anos", disse o diretor de 85 anos, olhando brevemente para o teto.

"Se houver uma maneira de tornar o filme um pouco melhor, eu tentarei. Mas sei que já terminei, porque já comecei a escrever outro filme, e isso é um bom sinal de que terminei."

(Reportagem de Miranda Murray e Alicia Powell)