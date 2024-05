"História negra é história americana", diz Biden ao lançar novo apelo aos eleitores

Biden se juntou ao apresentador de um programa de rádio de Atlanta, Darian "Big Tigger" Morgan, na quarta-feira, e fez duras críticas a Trump, ex-presidente que está tentando recuperar o cargo na eleição de 5 de novembro.

"Veja, Trump prejudicou os negros em todas as oportunidades que teve", disse Biden. "As taxas de desemprego e de falta de seguro dos negros aumentaram com Trump. O plano tributário de Trump reforçou a discriminação. As famílias brancas típicas receberam o dobro do corte das famílias negras típicas. Eles falharam na resposta à Covid-19, deixando pessoas negras mortas e empresas de propriedade de negros fechadas."

Alguns membros do corpo docente e alunos da Morehouse queriam que a faculdade retirasse o convite a Biden por causa do firme apoio de seu governo à guerra de Israel em Gaza, onde o número de mortos já ultrapassou 35.000. Mas a Casa Branca disse que a visita seria realizada conforme planejado no domingo.

Biden adotou medidas que beneficiam os negros norte-americanos, como a expansão do acesso à cobertura de saúde, e promoveu ganhos econômicos que levaram a taxas de desemprego para mínima recorde entre negros e à expansão do Crédito Tributário para Crianças, que ajudou a reduzir a pobreza infantil pela metade em 2021.

As pesquisas de opinião mostram que a eleição de 5 de novembro está se configurando como uma disputa acirrada entre Biden e Trump, fazendo com que o comparecimento dos negros norte-americanos - que compreendem populações consideráveis em Estados-chave como Geórgia, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia - seja um aspecto crucial do caminho de Biden para a vitória.

(Reportagem de Nandita Bose e Steve Holland)