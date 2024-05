Homens armados matam três turistas estrangeiros na província de Bamyan, no centro do Afeganistão

Por Mohammad Yunus Yawar e Charlotte Greenfield

CABUL (Reuters) - Três turistas estrangeiros e um cidadão afegão foram mortos por homens armados na província de Bamyan, no centro do Afeganistão, nesta sexta-feira, informou o Ministério do Interior Taliban.

Quatro estrangeiros e três afegãos também ficaram feridos no ataque, quando homens armados abriram fogo, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qaniee. Quatro pessoas foram presas, disse ele.