Lobo-guará argentino "perdido" retorna à natureza

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES (Reuters) - Conservacionistas argentinos devolveram à natureza um lobo-guará, animal cada vez mais raro, para as florestas ao redor de Buenos Aires, com suas longas patas escuras e pelos avermelhados, à semelhança de uma raposa em pernas de pau, ou com botas até o joelho.

A espécie ameaçada de extinção, cujo habitat natural na Argentina é geralmente no nordeste do país, migrou para o sul, o que de acordo com especialistas pode ter ocorrido por causa do desmatamento para a agricultura, a caça, o aquecimento global e condições climáticas extremas.