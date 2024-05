Médicos norte-americanos já estão fora da Faixa de Gaza, diz Casa Branca

“Posso garantir a vocês que qualquer um que quisesse sair, saiu”, disse Kirby.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse à Reuters que alguns dos médicos que estavam presos no enclave chegaram a um local seguro com a ajuda da embaixada dos EUA em Jerusalém.

Três dos médicos escolheram ficar em Gaza, disse uma fonte próxima ao assunto, por acreditarem que a embaixada talvez não conseguisse facilitar sua saída, como fez nesta sexta-feira.

Instituição sem fins lucrativos, Associação Médica Palestino-Americana informou que sua equipe de 19 profissionais, incluindo dez norte-americanos, teve sua saída da Faixa de Gaza negada após o fim da missão de duas semanas.

A associação afirmou nas redes sociais na quarta-feira que tinha mais médicos esperando para entrar no enclave e substituir aqueles que tentavam sair.

Israel tomou e fechou a passagem de Rafah na fronteira com o Egito no dia 7 de maio, selando uma rota vital para as pessoas e para a ajuda humanitária no enclave devastado pela guerra.