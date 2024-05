Polícia francesa mata homem que ateou fogo em sinagoga de Rouen

Por Dominique Vidalon e Zhifan Liu

PARIS (Reuters) - A polícia francesa matou a tiros um homem armado que ateou fogo em uma sinagoga na cidade de Rouen, no noroeste do país, na madrugada de sexta-feira, informaram o ministro do Interior, Gérald Darmanin, e autoridades locais.

A polícia, que foi chamada ao local por causa da fumaça que saía do prédio, atirou no homem quando ele jogou uma barra de ferro contra eles e os ameaçou com uma faca ao sair da sinagoga, disse uma autoridade da cidade de Rouen.