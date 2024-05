Premiê da Eslováquia segue em tratamento intensivo após tentativa de assassinato

Em breve declaração, o governo disse que mais informações sobre a saúde de Fico seriam divulgadas "quando a situação permitir". O hospital não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters.

O presidente eleito da Eslováquia, Peter Pellegrini, um aliado próximo do primeiro-ministro, fez uma breve visita ao hospital na quinta-feira e disse que Fico estava conseguindo falar um pouco.

A polícia eslovaca acusou um homem de tentativa de homicídio. A mídia local diz que ele é um ex-segurança de 71 anos de um shopping center e autor de três coleções de poesia. Não houve confirmação oficial de sua identidade.

A polícia realizou uma busca de horas na casa do suspeito na cidade central de Levice com ele presente, de acordo com a TV Makriza. Ele estava usando colete e capacete à prova de balas e carregava uma sacola plástica e outros itens.

Policiais armados, também usando coletes à prova de balas, patrulhavam do lado de fora de sua casa.

O ataque a tiros foi a primeira tentativa de assassinato de um líder político europeu em mais de 20 anos e atraiu a condenação internacional. Analistas políticos e parlamentares afirmam que o fato expôs um clima político cada vez mais agitado e polarizado na Eslováquia e em toda a Europa.