Refugiados que escaparam da fome e da violência têm de recomeçar mais uma vez após enchentes no RS

"Não sei para onde vou agora, todas as minhas coisas estão debaixo d'água. Vamos começar tudo de novo", disse. Ainda assim, não pensa em sair de Porto Alegre ou voltar para o Haiti. "Está muito violento lá."

SEM DOCUMENTOS E SEM DESTINO

Além de haitianos, o Rio Grande do Sul foi o terceiro Estado que mais recebeu imigrantes no processo de interiorização dos venezuelanos, de acordo com a oficial de proteção do Acnur Silvia Sander. Ao todo, 21.035 venezuelanos foram para o Estado na operação.

Além disso, de acordo com dados do Ministério da Justiça, entre 2011 e 2019, 14.063 refugiados tiveram empregos com carteira assinada no Rio Grande do Sul, o maior índice registrado no país.

A maior parte dos refugiados em Porto Alegre vive em Sarandi, um bairro simples na zona norte da cidade e um dos que mais sofreu com as inundações depois do rompimento de um dique. São 26.042 moradores com suas casas debaixo d'água, o maior número entre os bairros da capital gaúcha.

Hoje estão espalhados por diversos abrigos da cidade, em grupos de parentes e vizinhos, às vezes sem os documentos que deixaram para trás nas casas inundadas, o que traz uma preocupação adicional.