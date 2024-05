Rio Grande do Sul estima R$14 bi de perda de arrecadação; reconstrução acima dos R$19 bi previstos

(Reuters) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), estimou nesta sexta-feira em 14 bilhões de reais a perda de arrecadação do Estado devido às enchentes que devastaram o local, e pediu ajuda do governo federal para recompor esse montante.

"Estudos preliminares da Secretária da Fazenda apontam a possibilidade de um impacto de cerca de 14 bilhões de reais na arrecadação do Estado", disse Leite em entrevista coletiva em Porto Alegre, acrescentando que a estimativa ainda é "prematura".

O governador afirmou ainda que, caso a perda de arrecadação não seja reposta, a suspensão dos pagamentos da dívida do Estado com a União pelos próximos três anos -- conforme sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva -- servirá apenas para "amortecer" as perdas, e não como caixa livre para o Rio Grande do Sul investir em sua reconstrução.