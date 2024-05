Rússia diz que EUA "brincam com fogo" em "guerra indireta" com Moscou

A Ucrânia tem como alvo alvos militares e de energia em toda a Rússia, que está bombardeando alvos dentro da Ucrânia em ataques que mataram milhares de civis, para tentar degradar as capacidades militares de Moscou.

As medidas dos EUA e da União Europeia para analisar a possibilidade de usar os ativos russos congelados ou os lucros sobre eles para ajudar a Ucrânia também irritaram Moscou. A Rússia acusa Washington de tentar intimidar os países europeus para que tomem medidas mais radicais.

Ryabkov disse à TASS que Washington parecia não se dar conta dos graves riscos associados ao seu comportamento.

"Essa retórica, essa insistência, essa constante provocação de seus aliados para que ajudem ainda mais a Ucrânia, para que ampliem seu apoio, mostra apenas uma coisa: as pessoas estão vivendo, como elas mesmas dizem, 'em uma caixa'", disse ele.

"Esse é o grande risco da situação atual, porque é impossível chegar até eles (os norte-americanos)."

Ryabkov reclamou que o Ocidente adotou uma postura de incerteza estratégica e ambiguidade em relação à Rússia, tentando fazer com que seja difícil para Moscou prever como a a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reagirá em várias situações, inclusive com armas nucleares.