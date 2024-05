Equipes de resgate procuram pescadores desaparecidos no mar na África do Sul

JOHANESBURGO (Reuters) - Esforços de busca e resgate estavam em andamento na África do Sul neste sábado para encontrar 11 pescadores desaparecidos no mar após o naufrágio de sua embarcação na costa da Cidade do Cabo, informou o departamento de pesca.

Nove pescadores que conseguiram mobilizar uma embarcação de emergência foram resgatados, segundo comunicado do departamento.

"Nossos pensamentos e orações estão com os pescadores desaparecidos e suas famílias enquanto aguardamos notícias da operação de busca e resgate", disse a ministra da Pesca, Barbara Creecy.