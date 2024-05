Houthis atacam petroleiro com bandeira do Panamá perto do Iêmen, dizem militares dos EUA

CAIRO (Reuters) - Militantes houthis apoiados pelo Irã atacaram neste sábado um petroleiro com bandeira do Panamá na costa do Mar Vermelho, no Iêmen, com um míssil antinavio, mas a tripulação conseguiu restabelecer a energia e manter o curso, de acordo com militares norte-americanos.

Não houve relatos de vítimas, afirmou o Comando Central (Centcom) dos Estados Unidos em comunicado na rede social X.

O incidente foi o mais recente em meses de ataques a navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden pelos houthis, que tomaram o controle da maioria dos principais centros populacionais do Iêmen em uma guerra civil, em oposição à guerra de Israel em Gaza.