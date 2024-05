Ofensiva israelense sobre Jabalia e Rafah deixa dezenas de mortos e feridos

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Tropas e tanques israelenses avançaram neste sábado sobre partes de um distrito do norte da Faixa de Gaza que eles já tinham controlado nos sete meses de guerra, matando e ferindo dezenas de palestinos, disseram médicos e moradores.

Forças israelenses também avançaram sobre Rafah, a cidade do sul do enclave próxima à fronteira com o Egito, que está lotada de desalojados e onde o lançamento de uma ofensiva para esmagar redutos do Hamas causou alarde no Cairo e em Washington.