Oito pessoas são presas após ativistas do clima invadirem aeroporto na Alemanha

O grupo de ação climática Last Generation, que já realizou protestos similares no passado, afirmou ser o responsável pelo ato. Eles reivindicaram a autoria do protesto por meio de várias publicações no X, mostrando membros da organização, no que aparentava ser o asfalto de uma pista de pouso, segurando placas de protesto.

O grupo afirmou depois que seis de seus membros sentaram no asfalto do aeroporto às 4h45 (no horário local) para bloquear seu uso por aviões, e criticaram Berlim por subsidiar companhias aéreas em vez de apoiar o transporte ferroviário.

“O problema é o governo, não nosso feriado”, dizia uma das faixas.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, afirmou que as medidas de segurança no aeroporto serão revistas.

“Tais ações criminais colocam em risco o tráfego aéreo e prejudicam a proteção ao clima, porque só causam desprezo e raiva”, afirmou. “Os autores devem ser punidos com vigor.”

O ministro dos Transportes, Volker Wissing, disse que novas leis são necessárias para classificar tais ações como crimes, com penas de até dois anos de prisão. As leis atuais as classificam como infrações menores.