Helicóptero com presidente do Irã a bordo sofre acidente

DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS ESTADOS UNIDOS

"Estamos acompanhando de perto os relatos de um possível pouso forçado de um helicóptero no Irã transportando o presidente iraniano e o ministro das Relações Exteriores", disse um porta-voz do Departamento de Estado em um comunicado.

PRESIDENTE DOS EUA, JOE BIDEN

A porta-voz do presidente norte-americano Biden, Karine Jean-Pierre, disse a repórteres a bordo do Air Force One que o presidente foi informado da situação. Ela não deu mais detalhes.

PRESIDENTE DO AZERBAIJÃO, ILHAM ALIYEV

"Hoje, depois de nos despedirmos amigavelmente do presidente (em visita) da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, ficamos profundamente preocupados com a notícia sobre um helicóptero que transportava a delegação de alto escalão fazendo um pouso de emergência no Irã."