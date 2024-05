Assange obtém permissão para recorrer de extradição aos EUA

Os EUA disseram que suas garantias da Primeira Emenda são suficientes.

James Lewis, representante das autoridades norte-americanas, disse em documentos judiciais que a garantia "não pode vincular os tribunais", mas que os tribunais norte-americanos "tomariam nota solene e dariam efeito, na medida do possível, a uma promessa feita pelo Executivo".

Manifestantes do lado de fora do tribunal amarravam fitas amarelas nas grades de ferro, segurando cartazes e gritando "Libertem Julian Assange". Em um apelo ao presidente dos EUA, Joe Biden, as bandeiras diziam "Deixe ele ir, Joe".

A esposa de Assange, Stella, compareceu ao tribunal com seu irmão e pai, mas Assange não compareceu por motivos de saúde, disse Fitzgerald.

O WikiLeaks divulgou centenas de milhares de documentos militares confidenciais dos EUA sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque -- as maiores violações de segurança desse tipo na história militar dos EUA -- junto de uma grande quantidade de telegramas diplomáticos.

As autoridades norte-americanas querem levar Assange, nascido na Austrália, a julgamento por 18 acusações, quase todas sob a Lei de Espionagem, dizendo que suas ações com o WikiLeaks foram imprudentes, prejudicaram a segurança nacional e colocaram em risco a vida de agentes de segurança norte-americanos.