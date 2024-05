Biden defende Israel e nega genocídio em Gaza

Em muitos de seus eventos ao redor do país, Biden tem sido alvo de protestos de ativistas pró-palestinos, que o rotularam de “Joe Genocida” pelo seu apoio inabalável a Israel.

Em comentários no evento na Casa Branca, Biden enfatizou sua opinião de que Israel foi a vítima desde o ataque de 7 de outubro no sul do país de militantes do Hamas, em que 1.200 pessoas foram mortas e centenas foram levadas como reféns.

Ele afirmou que o apoio dos EUA à segurança dos israelenses é “inexorável”.

“Estamos ao lado de Israel para eliminar (o líder do Hamas, Yahya) Sinwar e o resto dos carniceiros do Hamas. Queremos o Hamas derrotado. Estamos trabalhando com Israel para que isso aconteça”, disse.

Biden também rejeitou a decisão do promotor do Tribunal Penal Internacional de solicitar mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu chefe de Defesa por supostos crimes de guerra.

