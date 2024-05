Decisões do Ocidente sobre auxílio militar fundamental à Ucrânia demoram demais, diz Zelenskiy

Claramente frustrado, Zelenskiy descreveu a entrega de auxílio militar -- especialmente de defesa aérea, como o sistema Patriot, do qual a Ucrânia depende muito em sua guerra contra a Rússia -- como "um grande passo à frente, mas, antes disso, dois para trás.

"Todas as decisões a que nós, e depois todos juntos, chegamos estão atrasadas em cerca de um ano", disse, vestindo suas tradicionais camiseta e calça cáqui e de vez em quando elevando a voz.

Os duros comentários vêm à baila em um momento perigoso para as forças ucranianas, em menor número, com menos armas e perdendo território no nordeste e no leste do país.

Zelenskiy fez sugestões para os aliados ajudarem mais diretamente, o que inclui a derrubada de mísseis russos sobre território ucraniano em certas circunstâncias.

"Os russos estão usando 300 aviões no território da Ucrânia", disse.

"Precisamos de pelo menos 120, 130 aviões para resistir nos céus", acrescentou Zelenskiy, referindo-se a F-16s projetados pelos EUA. Ele espera que alguns deles sejam usados em combate em breve.