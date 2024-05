EXCLUSIVO-Assessores de política externa de Trump se reuniram com Netanyahu, diz fonte

Além de Netanyahu, a delegação se encontrou com o líder da oposição israelense, Yair Lapid, e várias outras autoridades israelenses, afirmou a fonte.

Entre os principais objetivos da viagem, estava obter uma compreensão melhor da complexa situação política doméstica de Israel, segundo a pessoa com conhecimento da visita. A coalizão de Netanyahu está tomada por divergências internas, com muitos israelenses culpando o governo por não ter conseguido impedir o ataque do Hamas em 7 de outubro.

Foi um caso raro de aliados de Trump viajando ao exterior em uma delegação organizada para se reunir com autoridades estrangeiras. A viagem aconteceu no momento em que as relações entre Israel e o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, estão tensas pela conduta israelense na guerra em Gaza.

Nesta segunda-feira, o promotor da Tribunal Penal Internacional em Haia disse que solicitou mandados de prisão contra Netanyahu, seu chefe de Defesa e três líderes do Hamas por supostos crimes de guerra.

Líderes israelenses e palestinos rejeitaram acusações de crimes de guerra e representantes dos dois lados criticaram a medida. Não ficou claro em um primeiro momento se a reunião desta segunda-feira foi realizada antes ou depois do anúncio.

Mais de 35.000 palestinos foram mortos na ofensiva de sete meses de Israel contra a Faixa de Gaza, segundo autoridades de saúde do enclave governado pelo Hamas. A guerra começou quando militantes do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e sequestrando outras 253, das quais bem mais de 100 continuam em cativeiro em Gaza até onde se sabe, segundo contagens israelenses.