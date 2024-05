França busca posição de líder da Europa em IA com realização de conferência

Os investidores alocaram cerca de 8 bilhões de dólares em empresas francesas de tecnologia em 2023, atrás do Reino Unido (13 bilhões de dólares), mas à frente da Alemanha (7 bilhões de dólares), de acordo com um relatório recente da empresa de capital de risco Atomico.

Embora a França possa não desafiar imediatamente o Reino Unido pelo primeiro lugar, as startups de tecnologia têm surgido no país em um ritmo mais rápido do que em qualquer outro lugar da Europa, com cerca de 3.000 aberturas em 2023, de acordo com a Atomico.

Um número semelhante se estabeleceu no Reino Unido no mesmo período, mas o número de novas empresas fundadas lá a cada ano está em declínio desde 2020.