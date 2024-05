Metade dos norte-americanos são contra campos de detenção de imigrantes, diz Reuters/Ipsos

Homan disse que as tropas da Guarda Nacional poderiam potencialmente apoiar as operações de deportação, mas que os agentes da lei precisariam fazer as prisões.

A porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, não comentou sobre o possível uso desses campos em uma declaração à Reuters, mas disse que Trump "mobilizaria todos os poderes federais e estaduais necessários para instituir a maior operação de deportação da história americana".

Biden derrotou Trump na eleição de 2020 prometendo reverter muitas das políticas de imigração de linha dura de Trump, mas sofreu para lidar com o número recorde de imigrantes pegos cruzando ilegalmente a fronteira dos EUA com o México. Biden endureceu sua abordagem em relação à fronteira com a proximidade da eleição.

A porta-voz da campanha de Biden, Maca Casado, disse em um comunicado que os norte-americanos "querem segurança na fronteira e soluções de imigração, não o caos cruel e ineficaz que Donald Trump está oferecendo".

O ICE intensificou as deportações no final do ano passado, com 66.000 pessoas removidas de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2023, de acordo com estatísticas da agência, um ritmo muito mais agressivo do que em outros anos sob Biden.

Cerca de 85% dos eleitores republicanos na pesquisa Reuters/Ipsos disseram que a maioria ou todos os imigrantes ilegais nos EUA deveriam ser deportados, em comparação com 26% dos democratas e 61% dos independentes.