Moradores de Gaza e Hamas vêem falsa equivalência em acusações da TPI

Ao serem questionados sobre o ataque de 7 de outubro, moradores de Gaza afirmam que as causas do atual conflito são muito mais antigas, da época das guerras em torno da fundação de Israel, quando centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram forçados a deixar as suas casas em 1948.

A medida do promotor do TBI equipara a “vítima e o matador”, afirmou Sameeh, um contador de 45 anos da Cidade de Gaza deslocado para Khan Younis com sua família.

“A injustiça e os massacres contra os palestinos não começaram em 7 de outubro, começaram em 1948, e 7 de outubro foi uma resposta a todos os crimes conduzidos pela ocupação”, disse.

A autoridade sênior do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse à Reuters que a decisão do TBI “representa um encorajamento para que a ocupação prossiga com a guerra de exterminação”.

Em um comunicado, o grupo militante palestino denunciou a medida contra seus líderes e disse que os pedidos contra Netanyahu e o ministro da Defesa chegaram com sete meses de atraso.

Em Israel, políticos e membros do público reagiram com o mesmo nível de ultraje à decisão de Khan, com alguns israelenses considerando o pedido de mandado de prisão contra Netanyahu como um ataque a todo o país.