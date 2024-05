OBITUÁRIO-Presidente do Irã Raisi adotou linha dura com protestos e negociações nucleares

Centenas de pessoas foram mortas, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo dezenas de membros da equipe de segurança que participaram de uma repressão feroz contra os manifestantes. "Atos de caos são inaceitáveis", insistia o presidente.

Apesar de ser um novato na política, Raisi teve total apoio de seu patrono, o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, que é fortemente antiocidental, para a posição nuclear e para a repressão de segurança.

Khamenei, e não o presidente, tem a palavra final em todas as principais políticas do sistema político do Irã, dividido entre o establishment clerical e o governo.

Mas a vitória de Raisi nas eleições, depois que rivais conservadores e moderados de peso foram desqualificados por um órgão de supervisão, colocou todos os ramos do poder no Irã sob o controle de membros linha-dura leais a Khamenei e aumentou as chances de Raisi de um dia sucedê-lo como líder supremo.

No entanto, os protestos generalizados contra o governo clerical e o fracasso em reverter a economia em dificuldades do Irã - prejudicada pelas sanções ocidentais e pela má administração - podem ter diminuído sua popularidade no país.

"PILAR DO SISTEMA"