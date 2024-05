Presidente do Irã Ebrahim Raisi morre em acidente de helicóptero

Desde que o Hamas, aliado do Irã, atacou Israel em 7 de outubro, provocando o ataque israelense a Gaza, conflagrações envolvendo grupos alinhados ao Irã eclodiram em todo o Oriente Médio.

Uma longa disputa entre Irã e Israel veio à tona no mês passado com trocas de disparos de drones e mísseis.

A mídia estatal informou que as imagens do local mostraram que o helicóptero Bell 212 fabricado nos Estados Unidos bateu no pico de uma montanha, embora não houvesse informação oficial sobre a causa do acidente. Entre os mortos também estão o governador da província do Azerbaijão Oriental e um imã sênior da cidade de Tabriz.

Uma autoridade israelense disse à Reuters que o país não estava envolvido no acidente. "Não fomos nós", declarou a autoridade, que pediu anonimato.

MENSAGENS DE CONDOLÊNCIAS

O helicóptero caiu na região de Varzeqan, ao norte de Tabriz, informou a agência Irna, quando Raisi retornava de uma visita oficial à fronteira com o Azerbaijão, no noroeste do Irã.