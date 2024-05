Principais candidatas à Presidência do México discutem segurança em último debate

Por David Alire Garcia

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - As principais candidatas à Presidência do México se enfrentaram no domingo em um debate focado na segurança pública, com a candidata do partido governista defendendo a política do atual presidente, em meio a duras críticas feitas a ambos por sua principal rival pelos níveis recordes de crimes violentos.

A ex-prefeita da Cidade do México e candidata govenista, Claudia Sheinbaum, prometeu dar continuidade às políticas de segurança, em grande parte não conflituosas, do presidente Andrés Manuel López Obrador, ao mesmo tempo em que também elogiou seu histórico de combate ao crime como líder da capital.