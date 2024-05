Processo nos EUA contesta programa de passagens gratuitas para estudantes hispânicos

Seu grupo argumenta que, como resultado, dois estudantes asiáticos e brancos que eram membros de sua organização sem fins lucrativos foram impedidos de se inscrever no programa. A ação judicial busca uma liminar que impeça a Southwest de usar seus critérios de qualificação.

"A Southwest Airlines deve abrir imediatamente esse programa para todos os estudantes, independentemente da cor da pele ou da herança étnica", disse Blum em um comunicado.

Sediada em Dallas, a Southwest não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A ação é a mais recente de uma série de processos movidos por Blum nos últimos meses questionando programas de diversidade corporativa, após um outro grupo fundado por ele no ano passado convencer a Suprema Corte dos EUA, de maioria conservadora, a proibir consideração da raça como fator de admissão em faculdades.

A ação judicial desta segunda-feira está centrada no programa de prêmios de viagem ¡Lánzate! Da Southwest, iniciado em 2004 e operado em parceria com a Hispanic Association of Colleges and Universities.

Para ter direito a quatro passagens de ida e volta, um estudante de graduação ou pós-graduação deve morar a pelo menos 322 km de sua casa e ser hispânico. A Southwest afirma que o programa já ajudou mais de 1.500 estudantes.