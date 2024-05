Procurador do TPI pede mandados de prisão contra Netanyahu e líderes do Hamas

Ele também pediu mandados de prisão para o chefe do Hamas Yahya Sinwar; Mohammed Al-Masri, o comandante-chefe da ala militar do Hamas, amplamente conhecido como Deif; e Ismail Haniyeh, chefe do órgão político do Hamas.

Caberá a um painel de juízes de pré-julgamento determinar se as evidências sustentam a emissão de mandados de prisão. O tribunal, no entanto, não tem meios para executar mandados de prisão e sua investigação sobre a guerra de Gaza tem sofrido oposição dos Estados Unidos e de Israel há muito tempo.

Israel e os líderes palestinos rejeitaram anteriormente alegações de terem cometido crimes de guerra.

"Agora, mais do que nunca, precisamos demonstrar coletivamente que o direito internacional humanitário, a base fundamental para a conduta humana durante o conflito, se aplica a todos os indivíduos e se aplica igualmente a todas as situações abordadas pelo meu escritório e pelo tribunal", disse Khan.

"É assim que provaremos, de forma tangível, que as vidas de todos os seres humanos têm o mesmo valor."

ALEGAÇÕES DE CRIMES DE GUERRA