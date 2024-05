Trump pode testemunhar em julgamento sobre suborno nesta 2ª, caso deseje

Embora ele tenha dito antes do início do julgamento que planeja testemunhar, seu advogado Todd Blanche disse ao juiz na semana passada que não tinha certeza se ele o faria. O próprio Trump se recusou a dizer aos repórteres se testemunhará ou não.

O primeiro ex-presidente a ser julgado criminalmente se declarou inocente de 34 acusações de falsificação de registros comerciais para encobrir um pagamento que teria comprado o silêncio da estrela pornô Stormy Daniels pouco antes da eleição de 2016. Daniels ameaçou tornar público seu relato de um suposto encontro sexual em 2006 -- uma ligação que Trump nega.

Fora do tribunal, Trump, de 77 anos, tem criticado o julgamento como um esforço politicamente motivado para atrapalhar sua tentativa de retornar à Casa Branca na eleição de 5 de novembro.

Dentro do tribunal, Trump se sentou à mesa do réu, ouvindo Daniels contar sua versão do tempo que passaram juntos com detalhes escabrosos. Outras testemunhas discutiram os esforços para enterrar histórias pouco lisonjeiras em um momento em que Trump enfrentava várias acusações de mau comportamento sexual.

Na semana passada, os promotores disseram que esperavam encerrar sua apresentação nesta segunda-feira, após o restante do depoimento do ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que teria feito o pagamento a Daniels.

Nesse momento, a equipe jurídica de Trump terá a chance de fazer sua própria apresentação, embora os advogados de defesa geralmente pulem essa etapa quando acreditam que os promotores não conseguiram apresentar seu caso.