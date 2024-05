Advogados de Trump devem apresentar defesa nesta 3ª em julgamento sobre suborno

Embora o pagamento em si não seja ilegal, Trump enfrenta 34 acusações de falsificação de registros comerciais para ocultar seu reembolso a Cohen, que inicialmente pagou pela transação.

Trump se declarou inocente e nega ter cometido qualquer delito. Ele diz que nunca teve relações sexuais com Daniels e tem classificado o julgamento como uma tentativa politicamente motivada de prejudicar seus esforços para retornar à Casa Branca na eleição de 5 de novembro deste ano.

Cohen testemunhou que conversou várias vezes com Trump sobre o pagamento a Daniels na reta final da campanha presidencial de 2016, quando Trump estava enfrentando várias acusações de má conduta sexual.

Ele disse que Trump temia que Daniels prejudicasse seu apelo junto ao eleitorado feminino se a história se tornasse pública. A equipe jurídica do ex-presidente diz que ele fez o pagamento para proteger sua família de constrangimentos.

Cohen admitiu no banco das testemunhas na segunda-feira que havia roubado dinheiro dos negócios de Trump, dizendo que estava com raiva por seu bônus ter sido cortado depois que ele lidou com o pagamento a Daniels.