Arrecadação da campanha de Biden fica atrás da de Trump pela primeira vez em abril

Por Nandita Bose e Costas Pitas

WASHINGTON (Reuters) - A arrecadação da campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em abril ficou abaixo da do rival Donald Trump pela primeira vez, depois que o ex-presidente aumentou sua operação conjunta com o Comitê Nacional Republicano e liderou eventos de arrecadação de fundos de alto valor.

A campanha de Biden e o Comitê Nacional Democrata arrecadaram mais de 51 milhões de dólares em abril, segundo a campanha, menos do que os 90 milhões de dólares que arrecadaram em março e menos do que os 76 milhões de dólares que Trump e o Partido Republicano informaram ter arrecadado no mês.