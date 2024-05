Blinken diz que trabalhará com Congresso dos EUA para responder à Tribunal Penal sobre Gaza

Por Simon Lewis e Humeyra Pamuk e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O governo Biden está disposto a trabalhar com o Congresso para responder à solicitação do promotor do Tribunal Penal Internacional por mandados de prisão contra líderes israelenses pela guerra em Gaza, afirmou o secretário de Estado, Antony Blinken, nesta terça-feira, em meio a pedidos dos republicanos por sanções dos EUA contra autoridades do tribunal.

Falando em uma audiência do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Blinken disse que a medida foi “profundamente equivocada” e que complicaria as perspectivas de chegar a um acordo pela libertação dos reféns e um cessar-fogo no conflito de Israel com o grupo militante palestino Hamas.