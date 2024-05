China continuará a fortalecer laços com o Irã, diz mídia estatal

PEQUIM (Reuters) - A China continuará a fortalecer a cooperação estratégica com o Irã, a salvaguardar os interesses comuns e a fazer esforços para a paz regional e mundial, informou a mídia estatal chinesa na quarta-feira (horário local), citando comentários do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi.

As observações de Wang foram feitas em conversas na terça-feira com o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Mahdi Safari, durante reunião do Conselho de ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação de Xangai (SCO).

"O Irã perdeu líderes notáveis e a China perdeu bons amigos e parceiros", disse Wang, segundo a Xinhua.