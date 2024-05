Israel confisca equipamento da AP por transmissão ao vivo para Al Jazeera

"A câmera confiscada transmite ilegalmente o norte da Faixa de Gaza ao vivo para Al Jazeera TV, incluindo atividades da IDF (forças de defesa de Israel) e colocando em risco nossos combatentes", disse.

A Casa Branca afirmou que o incidente é "preocupante". A secretária de imprensa Karine Jean-Pierre disse que a Casa Branca examinaria a situação e que acredita que os jornalistas têm o direito de fazer seu trabalho.

A AP declarou em um comunicado que recebeu a ordem de desligar uma transmissão ao vivo que mostrava uma vista de Gaza a partir da cidade israelense de Sderot, dizendo que isso não se baseava no conteúdo, "mas sim no uso abusivo pelo governo israelense da nova lei de emissoras estrangeiras do país".

A AP pediu às autoridades que devolvessem seu equipamento e permitissem que a transmissão ao vivo fosse restabelecida. A AP disse que recebeu uma ordem verbal para encerrar a transmissão em 16 de maio, mas que se recusou a cumpri-la. Não informou o motivo.

"A Associated Press condena com veemência as ações do governo israelense de encerrar nossa transmissão ao vivo, mostrando uma visão da Faixa de Gaza, e apreender o equipamento da AP", disse a porta-voz da AP Lauren Easton.

A AP acrescentou que cumpriu as regras de censura militar que proíbem a transmissão de detalhes como movimentos de tropas que possam colocar os soldados em perigo. A AP disse que a filmagem ao vivo geralmente mostrava fumaça subindo sobre Gaza.