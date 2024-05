Kremlin diz ser muito curioso EUA parecerem dispostos a sancionar TPI

Alguns parlamentares norte-americanos pediram que os Estados Unidos impusessem sanções ao tribunal. Em 2020, os EUA impuseram sanções a um procurador do TPI.

"Em geral, a situação é mais do que curiosa em termos da atitude e da disposição dos EUA de usar métodos de sanções até mesmo contra o TPI", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.

Em março do ano passado, o TPI emitiu mandados de prisão contra o presidente Vladimir Putin por acusações de crimes de guerra.

A Rússia diz que o mandado contra Putin é uma tentativa sem sentido do Ocidente de manchar a reputação da Rússia e nega crimes de guerra na Ucrânia. A Ucrânia afirma que a Rússia cometeu crimes de guerra. A Rússia diz que o Ocidente tem ignorado os crimes da Ucrânia, uma acusação negada por Kiev.

Biden disse no ano passado que a decisão do TPI de emitir um mandado de prisão para Putin foi justificada. Os Estados Unidos compartilharam detalhes dos supostos crimes de guerra russos na Ucrânia com o TPI.

A Rússia não faz parte do Estatuto de Roma, que estabeleceu o TPI, portanto Moscou não reconhece a jurisdição do tribunal.