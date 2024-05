Metade das pastagens do mundo está degradada por uso excessivo e clima, mostra relatório da ONU

O crescimento populacional, a urbanização e o aumento da demanda por alimentos têm incentivado a criação de mais animais do que a terra pode suportar, além de impulsionar a conversão de pastagens naturais em terras de cultivo intensivo, o que têm levado ao declínio da fertilidade do solo e ao agravamento das secas, segundo o relatório.

Barron Joseph Orr, cientista-chefe da UNCCD, disse que, embora a situação seja desanimadora, há um reconhecimento cada vez maior de que a restauração da terra é parte da solução para as mudanças climáticas -- com as pastagens sendo responsáveis por um terço da capacidade de reserva de carbono do mundo.

"As emissões são o grande problema, com certeza, mas onde queremos colocar o carbono -- onde ele pertence naturalmente? Em nossos solos e em nossa vegetação, e se continuarmos a minar isso, estaremos minando nossa solução", disse ele.

As pastagens constituem cerca de 54% do total de terras do mundo e sustentam dois bilhões de agricultores, pastores e pecuaristas, segundo o relatório da UNCCD.

A estimativa anterior de degradação era de 25%, mas a UNCCD disse que subestimou gravemente os danos causados e que o novo número é baseado em pesquisas de especialistas em mais de 40 países.

O relatório identificou a Ásia Central, a China e a Mongólia como as regiões mais atingidas, com a industrialização agrícola deslocando as comunidades tradicionais de pastores e exercendo maior pressão sobre os recursos. A África, o Oriente Médio e a América do Sul também sofreram degradação generalizada, segundo o relatório.