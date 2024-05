Petrobras cumprirá plano de negócios, mas precisa impulsionar economia, diz ministro

Silveira se envolveu em várias polêmicas em torno do tema com o CEO anterior, Jean Paul Prates, argumentando que a Petrobras deveria investir mais em gás. O ex-CEO considera que o ministro é um dos que esteve por trás de sua saída.

"O plano prevê investimentos em gás, fertilizantes, segurança alimentar e energética no Brasil, que se tornou mais claro após Rússia e Ucrânia...", mencionou, em referência à dependência brasileira de fertilizantes importados, notadamente da Rússia.

Para o ministro, "Magda chega com muito gás, muita energia e com a força da mulher brasileira para fazer o Brasil crescer e nos orgulhar, combater as desigualdades...".

No entanto, há fatores muito além de força de vontade da nova CEO que podem limitar os projetos do governo, se eles não cumprirem os ritos de governança fortalecidos nos últimos anos, segundo especialistas ouvidos pela Reuters.

Depois de um grande escândalo de corrupção revelado em 2014 pela investigação da Operação Lava Jato, novas regras de controle sobre as decisões de negócios na Petrobras foram estabelecidas.

Ao ser questionado, o ministro viu como inadequadas as falas daqueles que acusam o governo de intervenção no processo de mudança no comando da Petrobras.