Reagrupamento Nacional da França rompe com alemão AfD no Parlamento Europeu

PARIS (Reuters) - O partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional, que lidera a disputa pelas eleições europeias na França, não sentará mais ao lado do Alternativa para a Alemanha (AfD, em alemão) no Parlamento Europeu, após o principal candidato do AfD dizer que os membros da força nazista SS não eram "todos criminosos.

Segundo lugar nas pesquisas de opinião da Alemanha antes das eleições de junho, o AfD, de extrema-direita, passou a ser observado de perto após figuras de alto escalão participarem de uma reunião na qual houve discussões sobre a deportação de imigrantes e por acusações de que abriga agentes da Rússia e da China.

Na semana passada, um tribunal alemão decidiu que serviços de segurança doméstica podem continuar mantendo o AfD sob vigilância como um partido potencialmente extremista.