Tropas israelenses avançam em Jabalia; ataques aéreos deixam 5 mortos em Rafah

Por Nidal al-Mughrabi

(Reuters) - As forças israelenses se aprofundaram no campo de Jabalia, no norte de Gaza, nesta terça-feira, destruindo bairros residenciais com bombardeios aéreos e de tanques, disseram os moradores, enquanto os ataques aéreos israelenses mataram pelo menos cinco pessoas na cidade de Rafah, no sul.

Os ataques israelenses simultâneos nas extremidades norte e sul da Faixa de Gaza neste mês causaram um novo êxodo de centenas de milhares de pessoas que fugiram de suas casas e restringiram drasticamente o fluxo de ajuda, aumentando o risco de fome.