Austrália registra primeira infecção humana por gripe aviária

As autoridades de saúde do Estado de Victoria, no sudeste da Austrália, disseram que o rastreamento de contatos não identificou nenhum outro caso e que havia uma chance muito baixa de outras pessoas terem sido infectadas, pois a gripe aviária não se espalha facilmente entre as pessoas.

"Este é o primeiro caso humano confirmado de gripe aviária altamente patogênica na Austrália", disse Claire Looker, principal autoridade de saúde do Estado, em um comunicado.

Foi o primeiro caso de detecção da H5N1 em uma pessoa ou animal no país, acrescentou ela.

"A criança teve uma infecção grave, mas não está mais doente e se recuperou totalmente."

O caso em Victoria envolve um vírus H5N1, mas a cepa não é a mesma responsável pelos surtos nos Estados Unidos, disse Looker.

Um funcionário de uma fazenda no Texas testou positivo para H5N1 no início deste ano, quando ele se espalhava pelo rebanho bovino dos EUA.