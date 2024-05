Avião da Singapore Airlines teve "queda drástica" e pessoas foram arremessadas, dizem passageiros

O jovem de 28 anos se preparou e verificou se estava com o cinto de segurança. Ele estava. Muitos dos outros passageiros não estavam, segundo ele.

"Houve uma queda muito drástica, de modo que todos os que estavam sentados e não usavam cinto de segurança foram lançados imediatamente contra o teto. Algumas pessoas bateram com a cabeça no teto da cabine de bagagens e o amassaram, atingiram os locais onde estão as luzes e as máscaras e o atravessaram."

Um passageiro morreu de suposto ataque cardíaco e dezenas ficaram feridos depois que o voo enfrentou o que a companhia aérea descreveu como turbulência extrema repentina por volta de 10 horas de viagem.

"Lembro-me dos objetos voando, do aperto na minha cintura por causa do cinto de segurança, que obviamente estava me segurando no lugar", disse Andrew Davies, que tinha acabado de colocar o cinto depois que o sinal de cinto de segurança se acendeu durante o que tinha sido um voo "perfeitamente normal".

Houve gritos e uma senhora com um ferimento na cabeça sangrando, disse ele.

O voo passou por "uma rápida mudança na taxa vertical, consistente com um evento súbito de turbulência", informou o provedor de dados de voo FlightRadar 24.