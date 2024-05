Forças israelenses matam dezenas de palestinos enquanto avançam no norte e sul de Gaza

"A ocupação (forças israelenses) está tentando se mover mais para o oeste, eles estão à beira de Yibna, que é densamente povoada. Eles ainda não a invadiram", disse um morador, pedindo para não ser identificado.

"Ouvimos explosões e vemos fumaça preta saindo das áreas que o Exército invadiu. Foi outra noite muito difícil", declarou ele à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem.

Os ataques israelenses simultâneos nas extremidades norte e sul de Gaza neste mês causaram um novo êxodo de centenas de milhares de palestinos que fugiram de suas casas e cortaram as principais rotas de acesso para ajuda, aumentando o risco de fome.

Israel diz que não tem escolha a não ser atacar Rafah para eliminar os últimos batalhões de combatentes do Hamas que acredita estarem abrigados lá. Suas tropas têm se deslocado lentamente para a periferia leste de Rafah desde o início do mês.

"As tropas estão operando atualmente com base em informações sobre alvos terroristas nas áreas de 'Brasil' e 'Shaboura', enquanto fazem todos os esforços para evitar danos aos civis e depois que a população civil na área se retirou", disseram os militares israelenses em um comunicado. Moradores palestinos disseram que não houve incursão em Shaboura, no centro de Rafah.

"As tropas da IDF (forças de Israel) localizaram um lançador de foguetes pronto para disparar contra as tropas da IDF. Além disso, as tropas localizaram e desmantelaram vários túneis e lançadores de mísseis terroristas na área e eliminaram vários terroristas durante encontros a curta distância", acrescentou o comunicado militar israelense.