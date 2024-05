Coreia do Norte se prepara para lançar satélite militar, diz Seul

SEUL (Reuters) - Os militares da Coreia do Sul disseram na sexta-feira que detectaram sinais na Coreia do Norte de possíveis preparativos para o lançamento de um satélite, no que seria esforço da Coreia do Norte, com armas nucleares, para colocar em órbita uma segunda nave de reconhecimento militar.

Autoridades de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão monitorando de perto as atividades norte-coreanas, disse um oficial militar sul-coreano.

As atividades foram detectadas em Dongchang-ri, uma área do noroeste do país onde está localizado o principal centro de voos espaciais da Coreia do Norte, disse a autoridade, sem entrar em detalhes.