Corte Mundial ordena que Israel interrompa ofensiva em Rafah

Por Stephanie van den Berg e Anthony Deutsch

HAIA (Reuters) - Os juízes da Corte Internacional de Justiça, o principal tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU), ordenaram nesta sexta-feira que Israel interrompa sua ofensiva militar à cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Lendo uma decisão da Corte Mundial, o presidente do órgão, Nawaf Salam, disse que as medidas provisórias ordenadas em março não abordaram totalmente a situação no enclave palestino sitiado e que as condições foram atendidas para uma nova ordem de emergência.