Yellen não vê "impeditivos" em empréstimo do G7 à Ucrânia com lucro de ativos russos

"Eu acho que tudo parece estar indo super bem" para um acordo sobre o conceito do empréstimo, afirmou Yellen após várias reuniões bilaterais no primeiro dia do encontro de dois dias na cidade de Stresa, no norte da Itália.

"Não vejo nada que considere um impeditivo, mas há alguns temas que precisamos esclarecer, e as pessoas terão de ser flexíveis para chegar a um ponto em comum", afirmou.

A chefe do Tesouro norte-americano está pressionando seus colegas para que concordem em usar ganhos de cerca de 300 bilhões de dólares de ativos soberanos russos para apoiar um empréstimo mais amplo à Ucrânia. Já está claro, no entanto, que não devem sair detalhes definitivos das negociações de Stresa.

"Estou muito esperançosa de que possamos essencialmente concordar que este é um conceito que podemos trabalhar um pouco mais nas próximas semanas e apresentar aos líderes para sua consideração em junho", acrescentou.

Os líderes do G7 se encontrarão no próximo mês em Puglia, no sul da Itália. O grupo inclui EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Itália.

(Reportagem de David Lawder)