Lula reitera intenção do governo de importar 1 mi de toneladas de arroz após tragédia no RS

Em 10 de maio o governo editou uma medida provisória que autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a importar, em caráter excepcional, até 1 milhão de toneladas de arroz beneficiados ou em casca.

Para facilitar a importação, no último dia 20 o comitê gestor da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou redução a zero do imposto de importação de três tipos de arroz. Dois tipos de arroz não parbolizado e um tipo polido foram incluídos na lista de exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul. Pelas regras, o Brasil pôde mexer na tarifa sem consultar os demais membros do bloco.

Na última terça-feira, porém, a Conab suspendeu o leilão de compra de arroz importado marcado para aquele dia. A estatal não informou imediatamente a razão da suspensão da operação, que inicialmente compraria cerca de 104 mil toneladas de arroz importado por terceiros.

O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional de arroz, conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). A tragédia provocada pelas chuvas no Estado afetou a produção, com possíveis impactos na oferta e nos preços.

Lula participou na manhã deste sábado da inauguração de obras viárias na rodovia presidente Dutra, acompanhado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin.

(Reportagem de Fabrício de Castro)