Canadá promete vistos para 5.000 residentes de Gaza ligados a canadenses

OTTAWA (Reuters) - O Canadá afirmou nesta segunda-feira que vai conceder vistos temporários a 5.000 residentes de Gaza sob um programa especial para parentes canadenses que vivem no enclave devastado pela guerra, uma medida preparatória para o caso de eles poderem sair no futuro.

Esse número representa um aumento em relação aos 1.000 vistos de residência temporária concedidos em um programa especial para Gaza anunciado em dezembro, informou o Ministério da Imigração em comunicado, acrescentando que muitas pessoas manifestaram interesse.

"Embora não seja possível sair de Gaza no momento, a situação pode mudar a qualquer momento. Com esse aumento do limite, estaremos prontos para ajudar mais pessoas à medida que a situação evoluir", disse o Ministro da Imigração, Marc Miller.