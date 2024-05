Coreia do Norte relata explosão durante lançamento de satélite

"O lançamento do novo foguete transportador de satélite falhou quando explodiu durante o voo do primeiro estágio", afirmou o vice-diretor-geral da Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial da Coreia do Norte, em uma reportagem publicada pela imprensa estatal.

Uma análise inicial sugeriu que a causa foi um motor de foguete de combustível líquido recém-desenvolvido, mas outras possíveis causas estavam sendo investigadas, de acordo com a reportagem.

Autoridades em Coreia do Sul e Japão haviam relatado anteriormente que o lançamento parecia ter falhado.

A Coreia do Sul disparou o projétil em uma trajetória ao sul da sua costa oeste às 22h44, horário local, segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

O Estado-Maior Conjunto disse que detectou uma grande quantidade de detritos do foguete no mar apenas dois minutos após o lançamento.

O objeto lançado pela Coreia do Norte desapareceu sobre o Mar Amarelo, disse o secretário-geral do Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, a repórteres.