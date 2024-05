Deslizamento de terra em Papua Nova Guiné soterrou mais de 2.000 pessoas, diz governo

Por Lewis Jackson e Renju Jose

SYDNEY (Reuters) - O enorme deslizamento de terra ocorrido em Papua Nova Guiné há três dias soterrou mais de 2.000 pessoas, informou o governo nesta segunda-feira, com o terreno traiçoeiro e as dificuldades no transporte de ajuda reduzindo as esperanças de encontrar sobreviventes.

O Centro Nacional de Desastres forneceu o novo número em uma carta à ONU divulgada na segunda-feira, mas datada de domingo. Uma outra agência da ONU calculou o possível número de mortos em mais de 670 pessoas.