Espanha dará ajuda militar no valor de 1 bi de euros à Ucrânia

Zelenskiy disse que a Ucrânia precisa de pelo menos mais sete lançadores Patriot para se defender e que pressionaria seus aliados para obtê-los.

Enquanto seu país lidava com outro ataque mortal na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, Zelenskiy disse que as forças russas usaram cerca de 3.200 bombas aéreas guiadas neste mês.

"Como se combate isso? Não há mísseis de defesa aérea suficientes para deter milhares de bombas por mês... Os parceiros que têm medo de nos dar essa ou aquela arma devem entender que a defesa aérea é uma defesa, não um ataque", acrescentou.

Zelenskiy disse à Reuters este mês que os aliados ocidentais estavam demorando muito para tomar decisões importantes sobre o apoio militar à Ucrânia.

Ele disse que estava pressionando os parceiros a se envolverem mais diretamente na guerra, ajudando a interceptar mísseis russos sobre a Ucrânia e permitindo que Kiev usasse armas ocidentais contra equipamentos militares inimigos que se acumulavam perto da fronteira.

Antes da reunião com Sánchez, Zelenskiy foi recebido na pista do aeroporto de Barajas pelo rei Felipe, em um gesto que ressaltou a importância da visita para Madri.