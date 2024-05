EXCLUSIVO-Operações para destruir estradas ilegais na Amazônia colombiana estão paralisadas

A estrada também não foi discutida em conversas de paz com a guerrilha Estado Maior Central (EMC), disse o comunicado, acrescentando que o processo de destruição da estrada está avançando de acordo com as exigências legais.

Em comentários à Reuters, a ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, enfatizou que as operações de destruição de estradas fazem parte de uma estratégia abrangente que inclui esforços de paz, direitos humanos e a luta contra o desmatamento.

"As operações e seu planejamento continuam na luta contra o desmatamento e os crimes ambientais", disse Muhamad em uma mensagem de texto.

O Ministério da Defesa não respondeu a um pedido de comentário.

Seis pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a operação para destruir uma estrada que corta Chiribiquete estava pronta para ir adiante em dezembro passado. A operação não avançou depois que os militares expressaram preocupação com possíveis confrontos com os moradores locais e com as questões mais amplas do governo sobre o retrocesso das negociações de paz já difíceis com os rebeldes do EMC que operam na área, disseram as fontes.

Os rebeldes do EMC consolidaram o controle em partes do país, levando ao que alguns chamam de "pseudo-Estado", onde o governo colombiano tem pouca influência. Um cessar-fogo já foi cancelado em algumas províncias.